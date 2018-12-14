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Сирия: боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия, Хама и Алеппо

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Сирия: боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия, Хама и Алеппо

Дамаск, 14 декабря. Члены незаконных вооруженных формирований на протяжении суток открывали огонь в провинциях Латакия и Хама, а также в городе Алеппо одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Он уточнил, что в населенном пункте Джубб-Эз-Зарур провинции Латакия нарушения режима прекращения огня фиксировались дважды, а в районе Суккари города Алеппо — четырежды.

По словам Соломатина, на протяжении суток была проведена одна гуманитарная акция. Жители поселения Кафер-Раа провинции Хама получили 500 наборов продовольствия.

По состоянию на 14 декабря 2018 года в Сирийской Арабской Республике удалось восстановить 30 848 жилых домов, более 700 образовательных учреждений и 118 медицинских организаций.

Накануне Россия и Сирия подписали соглашение о добыче углеводородов. Об этом писала RT.

Автор: Сергей Свазовский
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