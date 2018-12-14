«Жизнь может оказаться в опасности»: эксперты оценили расследование Мюллера против стран Ближнего Востока

Москва, 14 декабря. В президентские выборы в США могли вмешиваться ряд стран Ближнего Востока. Спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер подозревает, что к этому причастны ОАЭ, Израиль и Саудовская Аравия. Эксперты объяснили, почему расследование Мюллера может быть опасно для него самого.

Ранее The Daily Beast сообщил, что группа Мюллера изучает схемы влияния восточных государств на американского лидера Дональда Трампа. Подозрения Мюллера вызвали встречи команды президента США с представителями Израиля, Саудовской Аравией и ОАЭ до и после президентских выборов 2016 года.

Бельгийский политолог Крис Роман считает, что в реальной жизни страны Ближнего Востока определяют политику США. По его словам, Тель-Авив каждую минуту получает от Вашингтона несколько тысяч долларов.

«Мы должны посмотреть на геополитические оси. Израиль тайно мечтает о так называемом Большом Израиле. Это Израиль до этих двух рек — Евфрат и Тигр, — с частью Египта и частью Саудовской Аравии. Для достижения этой цели Израиль доминирует над геополитикой США. Если Мюллер поднимет этот вопрос, его жизнь может оказаться в опасности», — заявил Роман в беседе с телеканалом «360».

Роман, комментируя обвинения США в адрес России, заявил, что так называемое «российское вмешательство» является «молниеотводом от реального влияния Саудовской Аравии и Израиля».

Австралийский политолог Джамал Дауд считает, что обвинения против восточных государств появились из-за того, что «российское дело» разваливается из-за отсутствия каких-либо доказательств. По его мнению, в действительности настоящая причина расследования Мюллера заключается в недовольстве проводимой Трампом политикой и желании подорвать его авторитет в глазах американцев.

США начали бездоказательно обвинять Россию в якобы имевшем место «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года, на которых победу одержал Дональд Трамп. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Мюллеру до сих пор не удалось найти факты, которые могли доказать предъявляемые России обвинения.

Американский лидер Дональд Трампа ранее обрушился с критикой на команду Мюллера. По его словам, они «окончательно сошли с ума».