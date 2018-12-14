Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Красноярском крае: ФАН публикует фото и видео

Красноярск, 14 декабря. Страшное ДТП произошло в Назаровском районе Красноярского края: в результате лобового столкновения грузовой фуры и рейсового автобуса погибли три человека. Как стало известно ФАН, авария случилась на трассе «Ачинск-Ужур-Троицкое».

Грузовая фура, груженая мукой, врезалась в рейсовый автобус №506 «Красноярск-Ужур». Два человека получили смертельные травмы, в результате которых скончались на месте, еще 14 были госпитализированы в травматологию Назаровской больницы, позже там скончался еще один пассажир.

ФАН также публикует фото с места случившегося.