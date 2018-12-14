МИД РФ потребовал от Польши восстановить обелиск советским солдатам

Москва, 14 декабря. Министерство иностранных дел РФ потребовало от Польши восстановить обелиск на братской могиле в Погожелице. В ведомстве призвали уважительно относиться к памяти о советских солдатах, отдавших жизни на фронтах Великой Отечественной войны.

«Решительно протестуем против государственной политики Варшавы в мемориальных делах. Требуем незамедлительно принять меры к восстановлению обелиска в Погожелице», — сказано в заявлении МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Варшава поддерживает «кощунственное» уничтожение памятников героям войны. Официальная кампания Польши призвана стереть из памяти народа подвиг Красной армии, которая освободила страну от фашистских захватчиков.

В МИД РФ подчеркнули, что власти Польши в попытках «препарировать историю» и подстроить ее под свои идеологические догмы не останавливаются даже перед «глумлением над могилами».

В декабре по распоряжению администрации Поморского воеводства был демонтирован памятник на братской могиле советских и польских воинов. Поводом для сноса памятника послужила рекомендация местного Института памяти в рамках программы «декоммунизации».