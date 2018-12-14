Стало известно, насколько упадут цены на бензин в РФ при налоговом маневре в нефтянке

Москва, 14 декабря. Налоговый маневр в нефтяной сфере при средней цене нефти в следующем году в 55 долларов за баррель снизит цены на бензин в России на менее 1%. Это следует из таблицы «Оценка вклада налогового маневра в инфляцию при различных ценах на нефть марки Urals в 2019 году», говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.

Согласно данным, цены на топливо в России упадут на 0,7% из-за налогового маневра в нефтянке. В России в 2019-2024 годах будет реализован налоговый маневр в нефтяной сфере, который предусматривает постепенно обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки НДПИ​​​.

Центробанк предполагает, что цена нефти марки Urals в среднем за год будет на уровне 55 долларов за баррель с 2019-2021 годах при базовом сценарии, при сценарии с высокими ценами на нефть предполагает 75 долларов за баррель.