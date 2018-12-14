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Экономика

Трамп заявил о скором заключении торговой сделки с Китаем

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Трамп заявил о скором заключении торговой сделки с Китаем

Вашингтон, 14 декабря. Американский президент Дональд Трамп объявил, что между Вашингтоном и Пекином в скором времени может быть заключена сделка по торговле. Об этом глава американского государства написал в своем микроблоге Twitter.

В Пекине заявили, что китайская экономика растет гораздо медленнее, чем ожидалось, из-за торговой войны с Соединенными Штатами, сообщил Трамп. По его словам, китайская сторона заморозила повышение пошли против американского импорта, и у Вашингтона «все прекрасно».

«Китай хочет заключить значительную и всеобъемлющую сделку, и это может произойти, причем довольно скоро!» — написал Трамп.

Ранее стало известно, что Пекин решил заморозить введение дополнительных пошлин на импорт американских автомобилей и комплектующих. Нововведение будет действовать до конца марта следующего года.

На полях саммита «большой двадцатки» в Аргентине Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, которые нацелены на заключение сделки в торговой сфере между Пекином и Вашингтоном.

Автор: Данила Копп
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