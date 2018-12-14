Трамп заявил о скором заключении торговой сделки с Китаем

Вашингтон, 14 декабря. Американский президент Дональд Трамп объявил, что между Вашингтоном и Пекином в скором времени может быть заключена сделка по торговле. Об этом глава американского государства написал в своем микроблоге Twitter.

В Пекине заявили, что китайская экономика растет гораздо медленнее, чем ожидалось, из-за торговой войны с Соединенными Штатами, сообщил Трамп. По его словам, китайская сторона заморозила повышение пошли против американского импорта, и у Вашингтона «все прекрасно».

«Китай хочет заключить значительную и всеобъемлющую сделку, и это может произойти, причем довольно скоро!» — написал Трамп.

China just announced that their economy is growing much slower than anticipated because of our Trade War with them. They have just suspended U.S. Tariff Hikes. U.S. is doing very well. China wants to make a big and very comprehensive deal. It could happen, and rather soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2018

Ранее стало известно, что Пекин решил заморозить введение дополнительных пошлин на импорт американских автомобилей и комплектующих. Нововведение будет действовать до конца марта следующего года.

На полях саммита «большой двадцатки» в Аргентине Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, которые нацелены на заключение сделки в торговой сфере между Пекином и Вашингтоном.