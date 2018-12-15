Сирия итоги за сутки на 15 декабря 06.00: при взрыве в Африне погибло три мирных жителя, САА отбила атаку «Тахрир аш-Шам» в Хаме

Сирия, 15 декабря. При взрыве в Африне погибло три мирных жителя, САА отбила атаку «Тахрир аш-Шам» в Хаме, курды и ВС США стягивают силы к границе с Турцией. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: атаковало SDF в Хаджине.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала члена «Национального фронта освобождения» в Идлибе, атаковала САА на севере Хамы.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла боевика в Аль-Бабе, готовится к наступлению на позиции SDF на севере Сирии.

Курды: противостоят ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, арестовали гражданского в Ракке, стягивают силы к турецкой границе.

Международная коалиция: наращивает военное присутствие в Дейр-эз-Зоре и Ракке.

Провинция Алеппо

Радикальные исламисты вновь нарушили режим прекращения огня, действующий в провинции Алеппо. Утром в информационном бюллетене министерства обороны РФ сообщалось, что российские наблюдатели зафиксировали два случая, когда боевики открывали огонь в демилитаризованной зоне.

В ответ на провокации джихадистов Сирийская арабская армия (САА) начала вести обстрел укрепрайонов незаконных вооруженных формирований в районе Аль-Рашидин к западу от административного центра региона.

В районе Аль-Бухтури города Манбидж взорвалась мина, заложенная под автомобилем Демократических сил Сирии (SDF), передавало информационное агентство Al-Manar News. Данных о пострадавших нет.

Еще один взрыв прогремел в Африне, писало Al-Manar News. Сообщалось, что в результате происшествия погибло три мирных жителя.

В населенном пункте Аль-Баб неизвестные нейтрализовали боевика «Сирийской свободной армии» (ССА), передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria).

Провинция Дейр-эз-Зор

В течение дня в Хаджине продолжались столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства», передавал военный источник в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1). По данным Twitter-канала (@Greenslime_), боевики SDF захватили у ИГ территорию рынка и несколько зданий. При этом сами курды заявляли, что им удалось полностью освободить город, сообщал источник в Twitter (@SyriaPost8). В это же время на ресурсах ИГИЛ1 продолжали появляться данные о новых атаках на позиции «демократических сил» в Хаджине, писал Twitter-канал (@Terror_Monitor).

Военный конвой армии США прибыл в район нефтяного месторождения Ат-Табия на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ahmadalissa). Напомним, население данной территории выступает против присутствия в регионе проамериканских сил и незаконной добычи полезных ископаемых, которую, по сведениям активистов, ведут Соединенные Штаты.

В подконтрольном «демократическим силам» районе на юго-востоке региона прогремел взрыв, передавало информационное агентство Al-Manar News. Детонация мины произошла в деревне Аль-Бубадран. В результате инцидента погибла женщина, еще два мирных жителя поселения, в том числе ребенок, получили тяжелые ранения.

Провинция Идлиб

Террористы коалиции «Тахрир аш-Шам» напали на дом члена медиакрыла «Национального фронта освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир») в городе Серакиб, писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency). Сообщалось, что радикалы подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 вооруженного формирования взяли боевика под арест.

На юге провинции Идлиб не прекращались столкновения между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА), передавал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Al-Masdar News сообщало, что террористы «Тахрир аш-Шам» атаковали позиции правительственных войск в этой части региона. В качестве ответных мер, САА начала вести обстрел позиций незаконных вооруженных формирований в окрестностях поселений Хувейн и Сукейк. Информационное агентство Masar Press писало также о перестрелках недалеко от населенного пункта Аль-Тах.

Провинция Ракка

Радикалы Демократических сил Сирии (SDF) продолжили арестовывать гражданских на территории провинции Ракка. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что боевики курдского ополчения взяли под стражу мирного жителя поселения Аль-Хос.

Военнослужащие армии США создали еще две базы в окрестностях города Тель Абъяд, передавало информационное агентство Al-Manar News. Напомним, Соединенные Штаты и курдские военизированные отряды укрепляют позиции вдоль сирийско-турецкой границы, готовясь к атакам со стороны ВС Турции.

Провинция Хама

Боестолкновения между террористами и правительственными войсками САР не утихают на севере Хамы. Военный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@AkhbarElHarb1), что террористы коалиции «Тахрир аш-Шам» снова атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в этой части региона.

В ответ на провокации джихадистов подконтрольного «Джебхат ан-Нусре» альянса войска Башара Асада открыли огонь по укрепрайонам радикалов в окрестностях населенных пунктов Мааркаба и Аль-Бувейда. Также столкновения между САА и боевиками отмечались недалеко от поселений Аль-Латамина, Мурек, Кафр Зета и Каркур сообщал Twitter-канал (@NorsForStudies).

Ирак

ВВС Турции нанесли удары по позициям курдских военизированных отрядов на севере Ирака, передает информационное агентство Al-Manar News. Сообщается, что в результате боевого вылета турецкая авиация уничтожила 30 объектов Рабочей партии Курдистана (РПК).

В министерстве иностранных дел Ирака на атаки турецких ВВС отреагировали негативно, пишет Reuters. Официальный Багдад осуждает действия Турции, заявляя, что в результате воздушных рейдов пострадали мирные жители данных регионов страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)