Российская компания INOI представила бюджетный телефон с четырьмя SIM-картами

Москва, 14 декабря. Отечественный производитель INOI представил бюджетный кнопочный телефон INOI 244 Quattro с поддержкой четырех SIM-карт. Устройство обойдется российскому покупателю в 1290 рублей.

INOI 244 Quattro оснастили процессором MTK 6261 и аккумулятором на 800 мА ч. Также телефон оборудован экраном с диагональю 2,4 дюйма. Пользователь может установить в устройство дополнительную память на 32 гигабайта. INOI 244 Quattro оборудовали Bluetooth поддержкой FM-радио, а вес телефона составляет всего 53 грамма. Телефон доступен в четырех цветах – красном, белом, синем и черном.

Также INOI представила модель 287 с аккумулятором в 2000 мА ч – телефон может проработать без подзарядки до пяти дней. Модель 287 оснастили большим экраном с диагональю 2,8 дюймов. INOI 287 поддерживает две SIM-карты и доступен в черном и золотом цвете. Приобрести телефон можно за 1490 рублей.

Третья модель-раскладушка INOI 245R сделана из soft-touch поликарбоната и оборудована экраном с диагональю 2,4 дюйма и IPS-матрицей. Устройство работает на процессоре MTK6261D. Раскладушка от INOI оснащена аккумулятором на 800 мА ч и двумя слотами для SIM-карт. Стоимость телефона составляет 1990 рублей.