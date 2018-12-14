Сирия новости 14 декабря 22.30: курды стягивают силы к границе с Турцией, на севере Хамы продолжаются перестрелки между САА и террористами

Сирия, 14 декабря. Курдские военизированные отряды стягиваются к турецкой границе, на севере Хамы продолжаются перестрелки между САА и террористами, ВВС Турции уничтожили 30 объектов РПК в Ираке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо и Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): готовится к наступлению на позиции SDF на севере Сирии.

Курды: стягивают силы к турецкой границе.

Провинция Алеппо

В пригороде административного центра провинции Алеппо продолжаются перестрелки между незаконными вооруженными формированиями и Сирийской арабской армией (САА), передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SteeleM35085377).

Ранее сообщалось, что боевые действия возобновились в регионе после того, как группировки радикальной оппозиции нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции правительственных сил.

Провинция Ракка

На север провинции Ракка стекаются подкрепления Демократических сил Сирии (SDF), сообщает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Syrian_Lion). Напомним, SDF перебрасывают дополнительные силы в эту часть региона в связи с недавним заявлением президента Турции о начале военной операции против курдских военизированных отрядов.

Twitter-канал (@Breizhman1983) сообщает, что к наступлению на позиции «демократических сил» на севере САР готовится несколько тысяч боевиков подконтрольной Анкаре «Сирийской свободной армии» (ССА).

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). По сведениям автора публикации, правительственные войска САР наносят артиллерийские удары по укрепрайонам джихадистов в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина, Мурек, Кафр Зета и Каркур.

Ранее сообщалось, что террористы «Тахрир аш-Шам» атаковали позиции армии САР в этой части региона.

Ирак

ВВС Турции нанесли удары по позициям курдских военизированных отрядов на севере Ирака, передает информационное агентство Al-Manar News. Сообщается, что в результате боевого вылета турецкая авиация уничтожила 30 объектов Рабочей партии Курдистана (РПК).

В министерстве иностранных дел Ирака на атаки турецких ВВС отреагировали негативно, пишет Reuters. Официальный Багдад осуждает действия Турции, заявляя, что в результате воздушных рейдов пострадали мирные жители данных регионов страны.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)