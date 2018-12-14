Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Сирия новости 14 декабря 22.30: курды стягивают силы к границе с Турцией, на севере Хамы продолжаются перестрелки между САА и террористами

47
0 Оставить комментарий

Сирия новости 14 декабря 22.30: курды стягивают силы к границе с Турцией, на севере Хамы продолжаются перестрелки между САА и террористами

Сирия, 14 декабря. Курдские военизированные отряды стягиваются к турецкой границе, на севере Хамы продолжаются перестрелки между САА и террористами, ВВС Турции уничтожили 30 объектов РПК в Ираке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо и Идлибе.   

«Сирийская свободная армия» (ССА): готовится к наступлению на позиции SDF на севере Сирии.

Курды: стягивают силы к турецкой границе.

Сирия новости 14 декабря 22.30: курды стягивают силы к границе с Турцией, на севере Хамы продолжаются перестрелки между САА и террористами

Провинция Алеппо

Сирия новости 14 декабря 22.30: курды стягивают силы к границе с Турцией, на севере Хамы продолжаются перестрелки между САА и террористами

В пригороде административного центра провинции Алеппо продолжаются перестрелки между незаконными вооруженными формированиями и Сирийской арабской армией (САА), передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SteeleM35085377).

Ранее сообщалось, что боевые действия возобновились в регионе после того, как группировки радикальной оппозиции нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции правительственных сил.  

Провинция Ракка

Сирия новости 14 декабря 22.30: курды стягивают силы к границе с Турцией, на севере Хамы продолжаются перестрелки между САА и террористами

На север провинции Ракка стекаются подкрепления Демократических сил Сирии (SDF), сообщает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Syrian_Lion). Напомним, SDF перебрасывают дополнительные силы в эту часть региона в связи с недавним заявлением президента Турции о начале военной операции против курдских военизированных отрядов.

Twitter-канал (@Breizhman1983) сообщает, что к наступлению на позиции «демократических сил» на севере САР готовится несколько тысяч боевиков подконтрольной Анкаре «Сирийской свободной армии» (ССА).  

Провинция Хама

Сирия новости 14 декабря 22.30: курды стягивают силы к границе с Турцией, на севере Хамы продолжаются перестрелки между САА и террористами

На севере провинции Хама продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). По сведениям автора публикации, правительственные войска САР наносят артиллерийские удары по укрепрайонам джихадистов в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина, Мурек, Кафр Зета и Каркур.

Ранее сообщалось, что террористы «Тахрир аш-Шам» атаковали позиции армии САР в этой части региона.

Ирак

Сирия новости 14 декабря 22.30: курды стягивают силы к границе с Турцией, на севере Хамы продолжаются перестрелки между САА и террористами

ВВС Турции нанесли удары по позициям курдских военизированных отрядов на севере Ирака, передает информационное агентство Al-Manar News. Сообщается, что в результате боевого вылета турецкая авиация уничтожила 30 объектов Рабочей партии Курдистана (РПК).

В министерстве иностранных дел Ирака на атаки турецких ВВС отреагировали негативно, пишет Reuters. Официальный Багдад осуждает действия Турции, заявляя, что в результате воздушных рейдов пострадали мирные жители данных регионов страны.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.