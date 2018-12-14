Константинопольский иерарх назвал позицию Варфоломея по Украине неразумной

Москва, 14 декабря. Иерарх Константинопольского патриархата митрополит Диоклийский Каллист не поддерживает решение Константинополя о предоставлении церковной структуре на Украине автокефалии. По его мнению, действия патриарха Варфоломея об отмене соглашения 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата неразумные.

Иерарх, отметив, что хоть и является митрополитом Вселенского патриархата, не согласен с позицией Варфоломея.

«Со всем должным уважением к моему патриарху я обязан сказать, что я согласен с выраженным Московским патриархатом мнением, что Украина относится к Русской церкви», — сказал он в интервью интернет-порталу «Слово Богослова».

Он напомнил, что в соответствии с подписанным в XVII веке соглашением отменять решение в одностороннем порядке неразумно.

«Я знаю, что Вселенский патриарх имеет другое мнение, но я определенно считаю, что со стороны Константинопольского патриарха было неразумным односторонне заявить, что соглашение 1686 года отменено... Это исторический факт — Украина относилась и относится к Русской церкви», — подчеркнул он.

По его мнению, давать автокефалию «двум раскольничьим епископам Филарету и Макарию» — ошибка Вселенского патриарха.

В октябре стало известно, что Константинополь приступает к процессу предоставление автокефалии церкви Украины. На 15 декабря запланировано в Киеве проведение так называемого «объединительного» собора, на котором должны избрать предстоятеля новой церкви, которому дадут томос об автокефалии. Каноническая УПЦ уже заявила, что не намерена участвовать в этом мероприятии.