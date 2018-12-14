Медработников Харьковской психбольницы подозревают в жестоком обращении с пациентами

Киев, 14 декабря. Сотрудников психиатрической больницы №2 в Харьковской области Украины подозревают в жестоком обращении с пациентами. Соответствующее заявление опубликовано на сайте уполномоченного Рады по правам человека.

Согласно заявлению, персонал психбольницы закрыл в неотапливаемом помещении пятерых пациентов вместе с медработником. Когда пациентов обнаружили закрытыми в помещении, то они отказались возвращаться в отделение, испугавшись физического насилия, сообщила сотрудник департамента национального превентивного механизма Ирина Сергиенко. Один из пациентов пробыл в холодном помещении в одних тапочках на босу ногу, когда запертых освободили, он трясся от холода.

В ходе мониторинга сотрудники департамента выявили, что число пациентов на лечении не совпадает с документацией. По словам главной медсестры, четверых пациентов выписали в день проверки, а еще 11 якобы находились в лечебном отпуске, однако сведений об этом не было.

В рамках проверки установлено, что в женском отделении злоупотребляли личными пенсионными средствами больных, заявляя, что их тратят «на нужды больницы». Кроме того, выявлены многочисленные нарушения санитарных норм: в мужском отделении нет горячей воды, в палатах отсутствуют необходимые условия, пациенты курят в помещении, а в женском отделении стоит неприятный запах. Также у пациентов нет свободного доступа к питьевой воде.