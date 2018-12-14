«Театр был, есть и будет гордостью России». Церемония открытия Года театра в Петербурге. ФАН-ТВ

На сцене петербургского Государственного театра музыкальной комедии состоялась торжественная церемония открытия Года театра в России. Весь год в Петербурге будут проводиться международные театральные фестивали, зрители увидят лучшие спектакли из разных городов России и мира. Центральным событием года театра в Северной столице станет проведение Театральной олимпиады.

Под звуки менуэта в фойе зрителей встречают дамы в роскошных платьях и кавалеры в париках. Торжественная церемония открытия Года театра в России на берегах Невы открылась гала-концертом звезд оперы. Сняв галстук, со сцены всех собравшихся поздравил действующий губернатор Петербурга Александр Беглов. Он пообещал, что в будущем году постарается сделать все возможное, чтобы выпускники театральных факультетов не остались без работы.

А председатель правления петербургского отделения театральных деятелей России Сергей Паршин отметил, что за грядущий год в театральной среде надеются решить множество накопившихся проблем — начиная от косметического и капитального ремонта в театрах и заканчивая новым оборудованием, которого сейчас так не хватает.

«Во всех регионах России проходят торжества, посвященные Году театра. То, что это произошло — как перефразировали Владимира Ильича — то, что долго ждали, о чем долго говорили, свершилось — год 2019-й объявлен Годом театра, и не напрасно — потому что мы знаем, что театр всегда был, есть и будет гордостью России», — рассказал Сергей Паршин, председатель правления Петербургского отделения театральных деятелей России.

А писатель-сатирик Семен Альтов выразил надежду, что и после Года театра об этом виде искусства не забудут. Считает, что театр — важная составляющая в воспитании подрастающего поколения.

«Чтобы это было не только в этот день, а чтобы действительно страна отнеслась к этому достаточно серьезно — даже если это несерьезные театры и юмор, который я представляю. Это все очень нужно людям. Времена очень непростые и люди иногда приходят сюда, как в бомбоубежище — чтобы от количества информации, которое зашкаливает, здесь немножечко передохнуть и получить что-то для сердца», — сказал Семен Альтов, писатель-сатирик, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Открытие Года театра в России состоялось во всех регионах в один день.