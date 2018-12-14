Погранслужба Украины намерена усилить контроль перед «объединительным собором»

Киев, 14 декабря. Пограничная служба Украины будет проводить дополнительные проверки на границе для выявления лиц, которые могут помешать проведению «объединительного собора» раскольнической структуры в Киеве, об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

«Дополнительные меры направлены на то, чтобы выявить лиц, которые могут способствовать или осуществлять провокации в течение завтрашнего дня во время «объединительного собора», — приводит слова пресс-секретаря ведомства агентство УНН.

По словам Слободяна, сотрудники пограничной службы будут проводить дополнительные проверки и другие мероприятия «в пределах компетенций» на границе Украины.

Киевское руководство и раскольническая структура рассчитывает до конца декабря получить от Константинопольского патриархата томос об автокефалии. Томос может получить только предстоятель «объединенной» церкви, которого планируют выбрать на «объединительном соборе». Собор назначен на 15 декабря. При этом Украинская православная церковь заявила, что не собирается принимать участие в мероприятии раскольнической структуры.

Константинопольский патриархат заявил о намерении предоставить раскольнической структуре на Украине автокефалию. Синод РПЦ назвал решение Константинополя политическим и противоречащим церковным канонам. В РПЦ заявили о разрыве общения с Константинополем, который утратил право называться координирующим центром православия.