Мэй сбежала с саммита Евросоюза по Brexit

Брюссель, 14 декабря. Британский премьер-министр Тереза Мэй сбежала с саммита Евросоюза, на котором обсуждались вопросы по выходу Лондона из ЕС.

После заседания британский премьер вышла из зала и прошла мимо журналистов, не дав комментарий по саммиту. Она села в машину и уехала. При этом лидеры 27 государств-членов Евросоюза остались в штаб-квартире ЕС для продолжения переговоров.

Европейский дипломат в беседе с ТАСС сообщил, что европейские лидеры выслушали предложение Мэй и теперь должны рассмотреть несколько возможных вариантов действий, «которые могли бы позволить облегчить принятие соглашение по Brexit британским парламентом». При этом, отметил он, среди инициатив «нет сценария возобновления переговоров по тексту соглашения, или намерения ЕС принимать на себя дополнительные правовые обязательства».

Отмечается, что одной из главных целей Мэй на европейском саммите было сохранение особого таможенного режима, который позволил бы сохранить прозрачность границы между находящейся в составе ЕС Ирландией и Северной Ирландией, которая выходит из Евросоюза вместе с Британией.

Сохранение такого режима позволит Северной Ирландии остаться в Таможенном союзе и едином рынке ЕС. Вместе с тем такой режим фактически ограничит суверенитет Британии в Северной Ирландии, из-за чего британские парламентарии могут целиком провалить соглашение между Лондоном и Евросоюзом.

Напомним, выход Соединенного Королевства из Евросоюза запланирован на 29 марта следующего года. После чего, согласно плану, будет действовать переходный период, который предполагает, что Британия будет платить взносы в бюджет ЕС до конца декабря 2020 года.