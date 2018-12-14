«Честь и слава Северной столицы». Беглов наградил лучших тружеников Петербурга. ФАН-ТВ

В актовом зале Смольного дворца состоялось награждение государственными наградами за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Артисты театра и балета, директора и сотрудники заводов, представители акционерных обществ Петербурга, медики, сотрудники образовательных учреждений получили из рук действующего главы Петербурга ордена и медали. Александр Беглов отметил: «Собравшиеся здесь люди — честь и слава Северной столицы».

«Наверное, это волнительно, трепетно, сам получал государственные награды. Это признание, оказание уважения, дань твоему труду и твоему коллективу, с которым ты работал. Ну и конечно, нужно помнить, где ты живешь — это признание наших заслуг перед нашим городом», — сказал Александр Беглов, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга.

Так, орденом Александра Невского наградили Владимира Васильева, ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО». Медалью ордена «За заслуги перед отечеством I степени» — Николая Тяпкина, сборщика-достройщика судового акционерного общества судостроительный завод «Северная верфь».

В общей сложности награды получили более 50 человек — все эти люди просто хорошо выполняли свою работу не думая о наградах.

Народный артист России Семен Стругачев признался, что получение медали ордена «За заслуги перед отечеством II степени» было для него полной неожиданностью. Он скромно отметил, что многие его коллеги не менее достойны наград такого ранга.

«Я человек не тщеславный, для меня самая большая награда — это любовь публики, народа. А если еще и с медалью появлюсь перед любимой публикой, то это будет не только любовь, но и уважение», — поделился Семен Стругачев, российский актер театра и кино, народный артист России.

Одной из самых молодых среди награжденных оказалась артистка балета Академического театра Бориса Эйфмана Мария Абашева. В этот день ей было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации»

«Я шла к ней 15 лет, работая в Петербурге, и для меня она значит очень многое. Я боялась, что я расплачусь, когда буду получать, потому что мне кажется, это весомый повод для гордости», — рассказала Мария Абашева, артистка балета Академического театра балета Бориса Эйфмана, заслуженный артист Российской Федерации.

По словам Марии Абашевой, гордиться тем, что она стала заслуженной артисткой России, будут и ее дети, когда подрастут.