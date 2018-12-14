ЦБ снизил прогноз средней цены нефти на 2018 год

Москва, 14 декабря. Центробанк снизил прогноз средней цены на нефть за баррель на 2018 год с 72 долларов до 70 долларов по сравнению с октябрьским прогнозом. Это следует из очередного доклада ЦБ РФ о денежно-кредитной политике.

Как отметили в ЦБ, траектория цены на нефть в базовом сценарии была пересмотрена вниз с учетом сложившейся в последние месяцы ситуацией на мировом рынке.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что банк теперь закладывает более быстрое снижение цен на нефть в 2019 году, предполагая, что средняя за год цена на нефть за баррель составит 55 долларов.