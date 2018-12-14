Прокуратура нашла нарушения в деле Кокорина и Мамаева

Москва, 14 декабря. Московская прокуратура нашла нарушения в деле футболистов «Краснодара» и «Зенита» Павла Мамаева и Александра Кокорина.

«Изучением материалов уголовного дела установлено, что <…> все обстоятельства, подлежащие доказыванию не установлены, следственные и процессуальные действия выполнены не в полном объеме», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство требует устранить допущенные в ходе предварительного расследования нарушения, сообщил KP.Ru.

Адвокат Мамаева настаивает на том, чтобы футболисту предъявили обвинение по одной статье и только по одному эпизоду. Речь идет о статье УК РФ «Побои» и связано оно с избиением водителя одной из ведущих Первого канала.

Мосгорсуд будет рассматривать апелляции адвокатов футболистов уже на следующей неделе, 18 декабря. По мнению защиты Мамаева Игоря Бушманова, заявление прокуратуры может сыграть им на руку.

«По разъяснениям Верховного Суда РФ суд при решении о мере пресечения должен учитывать наличие выявленных прокуратурой нарушений, связанных с волокитой в расследовании. И при установлении таковой — отказывать в продлении срока стражи», — сказал адвокат.

В то же время юрист отметил, что требование прокуратуры на данной стадии не является обязательным для исполнения, но не исключил, что заявление поспособствует скорейшему завершению расследования.