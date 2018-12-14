Роберт Уразов: «Пришло время реконструкторов» 

Генеральный директор Cоюза «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)» Роберт Уразов рассказал Федеральному агентству новостей о перспективах участников II международного чемпионата DigitalSkills, кадровом голоде, планах организации, а также недостатках нынешней системы образования.

- Каких практических результатов вы ожидаете от мероприятия? Что даст участникам этот чемпионат в жизни, помимо опыта соревнований?

«Смотрите. Здесь очень разные участники. Есть представители компаний, есть представители ВУЗов, есть представители колледжей, есть детишки, которых отбирали на сезон, 65 тысяч детей, которые участвуют здесь в чемпионате. Они преследуют абсолютно разные цели. Для школьников — это, скорее, проба пера. Если мы говорим про учащихся ВУЗов – это проверка боем перед профессиональной жизнью. Если говорить про компании, то здесь они ищут варианты для увеличения операционной эффективности собственного бизнеса и внедрения технологий», — сказал Уразов.

- Почему внедрение технологий увязано с конкурсом?

«Дело в том, что вы не можете внедрить никакую технологию, если у вас нет поддержки в виде людей. Технология – она не на бумаге, она на людях. Это первое, что дает чемпионат. Второе – это формирование сообществ профессионалов вокруг определенных компетенций. Если мы говорим про компетенцию «машинное обучение», то мы начинаем с того, что формируем группу экспертов, которые знают эту технологию», — отметил собеседник ФАН.

- Для чего?

«Это позволяет проводить чемпионаты, чемпионаты позволяют увеличить мощность сообществ. Подобные люди притягиваются друг к другу, это позволяет организовывать. С одной стороны, растет качество обучения, потому что учиться лучше у практика. Чем больше такие сообщества – тем более качественная система подготовки в стране. Тем быстрее можно внедрять любые решения. Это основная задача с точки зрения формирования такого ресурса. С точки зрения продуктов, то они уже сейчас используются. После первого DigitalSkills по большинству компетенций уже запущено обучение почти в 40 колледжах и университетах страны», — объяснил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы».

- А что это дает в повседневной жизни?

«Например, есть система демонстрационных экзаменов, когда можно и выучиться, и проверить, владеет человек навыками или нет. Это замкнутый контур очень быстрой подготовки. При этом не потребовалось ни безумного количества нормативных документов, ни каких-то больших финансовых условий. Это основано на синергии, партнерстве, где с одной стороны преподаватели, а с другой – вендоры, которым это интересно. Это государственно-частное партнерство, но не в лозунгах, а в конкретной деятельности. Так, порядка 500 человек в нашей стране научились работать с корпоративными угрозами на мировом уровне», — отметил Уразов.

- Известно, что во втором чемпионате DigitalSkills примут участие представители не только Российской Федерации, но и Австралии, Австрии, Белоруссии, Германии, Гонконга, Китая, Кореи, Малайзии, Сингапура, Тайваня, Франции, Эстонии и Японии. Нет ли опасений относительно утечки будущих кадров?

«Что касается утечки кадров, это, на самом деле, крайне нетипично для нашей страны, если мы говорим про прикладных специалистов и участников нашего движения. Я пока не знаю историй, чтобы выпускники чемпионата куда-то уезжали. Этому есть 2 объяснения. С одной стороны, если вы крутой профессионал, то в нашей стране можно гораздо легче и быстрее подняться. Вот наш проект – это часть проекта «Россия – страна возможностей», где много возможностей выстрелить еще дальше. Ведь есть развивающиеся рынки, к которым пока относится РФ, и устоявшиеся. На устоявшемся рынке – феноменальная конкуренция, и куда-то вылезти, кому-то что-то предъявить очень сложно. Второй момент – в нашей школе пока, к сожалению, не хватает английского языка. Даже в самых продвинутых образовательных учреждениях его мало и это является таким естественным барьером для того, чтобы кто-то куда-то уехал. Но даже при устранении этого барьера наши чемпионы все равно никуда не уезжали», — заявил собеседник ФАН.

- После чемпионатов им предлагают работу?

«Те, кто участвует здесь, – я уверен, что они уже где-то работают или хотя бы подрабатывают. Может, за исключением школьников, хотя не факт. Понимаете, у нас настолько велик кадровый голод, что любого специалиста, который умеет работать и решать прикладные задачи, а не просто классный теоретик, схватывают очень быстро», — сказал Уразов.

- В 2019 году Казань готовится к проведению мирового чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills – 2019. Насколько выросло количество участников?

«У нас есть несколько блоков: классические соревнований — это около 1600 человек, плюс зона фьючерсскиллс, во многом основанная на тех компетенциях, которые мы обкатываем сейчас на чемпионате. Это еще около двухсот человек. То есть вместе с юниорами там будет порядка двух тысяч человек. И еще столько же экспертов. Всего четыре тысячи человек, которые организовывают процесс на площадке и соревнуются», — продолжает собеседник ФАН.

- Готова ли Казань к проведению мероприятия?

«Здесь ключевой элемент – это люди, которые способны что-то делать. То, что Казань построит этот комплекс – сомнений не было ни у кого. У Татарстана феноменальные способности в строительном секторе, и это не секрет. Татарстан, наверное, строит быстрее китайцев. А вот что касается людей – у нас долгое время их не хватало. Но вот есть одна цифра, которая очень хорошо характеризует наше движение. Если в прошлом году крутых экспертов, мастеров, которые знают свое дело, у нас в активной фазе было 7 тысяч человек, в этом году их – 16 тысяч. Это позволяет покрыть практически всю систему подготовки в нашей стране, как в среднем профессиональном образовании, так и в прикладной части высшего образования. С этой точки зрения мы можем смело говорить, что способны не только провести крутой чемпионат, но и оставить самое большое наследие, когда-либо оставленное в мировом сообществе WorldSkills», — уточнил директор союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия).

- Какими достижениями организации гордитесь больше всего?

«Про одно я уже говорил. 16612 – это цифра. Мы знаем каждого мастера, он у нас оставляет свой цифровой след, мы понимаем, куда он движется. Это более 80% всех преподавателей практики в среднем профессиональном образовании. То, что такое количество людей вовлечено в движение и находится на очень приличном уровне, – это для нас показатель. Второе… Если сравнивать с заводом, представьте, что на вашу продукцию ставят клеймо. И представьте, что завод в прошлом году выпустил 13 тысяч изделий-шедевров, у которых лишь на 17% поставили штамп «соответствует мировому качеству». В этом году – 30 тысяч, и 30% соответствует мировому качеству. Это феноменальный прирост, который показывает, что очень быстро за счет людей, а не за счет документов или административного насилия, возникает качественный продукт под названием «подготовка». И вот десятикратный рост об этом свидетельствует. Для нас это, наверное, одно из главных достижений», — рассказал Уразов.

- А в плане самого уровня подготовки команды?

«Достижение, которое широко известно и не нуждается в представлениях, – мы смогли впервые выиграть чемпионат Европы не только по баллам, но и по медалям. То есть смогли не только сделать команду, которая в среднем сильнее других, но и сделать так, чтобы по 9 компетенциям из 37 официальных мы подготовились лучше, чем кто-либо в Европе. Многие ребята, которые сегодня выступали – это чемпионы в чем-либо. Чемпионы в превращении неудач в успех, в упертости, активности. Вот умение готовить для страны таких супер-талантливых чемпионов – очень важно для прорыва. И эту задачу в этом году мы точно решили. Осталось решить задачу в 2019 году», — подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.

- Что бы вы изменили в системе нашего образования?

«О, это долгий разговор. Сейчас действительно пришло время реконструкторов. К сожалению, та система, которая собрана, она сконструирована прекрасно, но она отлажена для того периода, когда она была актуальна, – для 60-х годов. Даже если смотреть соответствие 80-м годам – то уже нет. Она сконструирована для наступления технологических изменений в 1–2 поколение. Представьте, если меня и моих детей научить по одной и той же технологии. 50 лет назад это было нормально. К сожалению, сейчас мы находимся в той фазе, когда не только гораздо быстрее наступают технологические изменения, но еще и растут темпы этих наступлений. Это означает, что в период жизни человека может произойти технологическая революция. У наших детей таких революций будет пять или шесть, при том, что все старые инструменты, которые мы использовали – они уже неадекватны», — объяснил Уразов.

- И что нужно сделать, чтобы добиться адекватности системы образования, на ваш взгляд?

«Основная проблема – низкая скорость. Мы не успеваем сделать так, чтобы в течение года научиться готовить по одной и той же технологии. И вот как сделать так, чтобы в течение одного года научиться готовить по абсолютно новой технологии? Представьте, вот сейчас идет такая массовая революция в машинном обучении. То есть каждый день появляются новые методы, они оптимизируются и оптимизируются. И вот как сделать так, чтобы за 6 месяцев собрать программы и подготовить человека по ним? К сожалению, для текущей системы подготовки это в принципе невозможно. Потому что она синхронна, стандартизирована, там циклы в среднем – 7 лет. И это основной вызов», — сказал Уразов.

- Чемпионаты как-то способствуют решению проблемы?

«Проведение чемпионатов в среднем решает эту проблему. По крайней мере, мы имеем какое-то количество людей, способных к такому темпу изменений. Любой эксперт, который сейчас соревнуется на машинном обучении, по итогам чемпионата понимает, в какой стадии мы находимся и чему нужно учить. Через год многое устареет, но он уже «сапдейтится» на следующий год и будет готовиться дальше. Но это не значит, что это системное решение, которое позволят сделать», — отметил Роберт Уразов.

- На что делаете главную ставку в прорыве устаревших схем?