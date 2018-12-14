Херсонский облсовет лишил русский язык регионального статуса

Киев, 14 декабря. Областной совет Херсонской области Украины лишил русский язык статуса регионального. Решение поддержали 45 из 49 депутатов.

Решением совета было отменено постановление от 2012 года о мерах по выполнению на территории региона закона о государственной языковой политике.

Постановление 2012 года закрепляло за жителями региона право использовать русский язык для делопроизводства, образования и использования в сфере культуры. Русский язык получил статус регионального в 13 из 27 областях страны.

В четверг облсовет Харьковской области принял соответствующее постановление об отмене регионального статуса русского языка.

Напомним, в 2014 году пришедшее к власти в результате госпереворота руководство страны упразднило положение о региональных языках. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что политика киевского руководства о запрете других языков является актом дискриминации. Министр иностранных дел РФ отметил, что сложившаяся ситуация требует незамедлительного вмешательства верховного комиссара по делам меньшинств.