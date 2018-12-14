РФ и Британия ведут переговоры о частичном восстановлении дипмиссий

Москва, 14 декабря. Россия и Великобритания ведут переговоры о восстановлении дипломатического состава миссий. Лондон намеренно замедляет процесс восстановления дипмиссий, об этом сообщили в посольстве РФ в Лондоне.

«Однако британская сторона по-прежнему тормозит, в ущерб собственным интересам, восстановление полноценного функционирования загранучреждений», — приводит слова представителя посольства «Интерфакс».

В посольстве отметили, что консервативная политика Королевства должна перестать быть политикой упущенных возможностей. Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко ранее заявил, что британская сторона тормозит выдачу виз российским дипломатам – срок ожидания составляет до полутора лет.

Напомним, Лондон выслал 23 российских дипломата в связи с «делом Скрипалей». Москва зеркально ответила на действия Королевства.