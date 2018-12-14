Facebook лукавит: эксперт прокомментировал очередную утечку данных 7 млн пользователей соцсети

Facebook сообщил об ошибке в протоколах, которая могла привести к утечке фотографий пользователей в сторонние приложения. По данным руководства соцсети, ошибка затронула 6,8 миллиона пользователей и полторы тысячи приложений, в которые можно зайти через Facebook.

Как объясняет администрация Facebook, ошибка программного интерфейса приложения (API) исправлена, но из-за нее в период с 13 по 25 сентября 2018 года некоторые приложения могли получить не только фотографию профиля, но и фото, отправленные пользователями в Facebook Stories. Кроме того, ошибка затронула фотографии, загруженные в соцсеть, но не опубликованные.

Однако, по мнению Руслана Осташко, главного редактора интернет-издания Politrussia.ru, Facebook лукавит, делая подобные заявления.

«Произошла очередная утечка персональных данных пользователей Facebook. Это, конечно, могло быть случайностью. Но когда о таких утечках официально заявляют сами владельцы сервисов, это говорит о высокой вероятности того, что этой утечкой кто-то воспользовался», — заметил Руслан Осташко в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам интернет-эксперта, если бы Facebook сам обнаружил ошибку, которая привела к утечке данных, и оперативно ее исправил, он бы не признался в ней.

«С вероятностью в 90% можно говорить, что фотографии пользователей зачем-то куда-то утекли. Но вопрос в другом. Такие утечки не касаются отдельно фотографий, чатов и так далее. Они затрагивают весь профиль в целом. И если Facebook говорит, что утекли только фотографии, он, мягко говоря, лукавит. С этими фотографиями ушли и другие данные. Какие — будет для нас сюрпризом», — считает Руслан Осташко.

По его словам, этот инцидент, безусловно, скажется на акциях Facebook, как и все предыдущие.

«Год для соцсети Марка Цукерберга был очень сложным с точки зрения финансов. Они много денег потеряли на бирже. И очередная утечка будет новым ударом. Лично я считаю, что сложности, возникающие у Facebook, — это такая личная месть Дональда Трампа соцсети, потому что она не показывала в ленте посты в его поддержку во время предвыборной кампании, обслуживая интересы демократов. Более того, на обрушении акций таких крупных компаний, как Facebook, зарабатываются большие деньги в США», — объяснил Руслан Осташко.

Он рекомендовал россиянам переходить на отечественные социальные сети, «потому что закон Яровой, который критикуют все кому не лень, на самом деле придуман не просто так».

«Принципы, которые провозглашает этот закон, очень правильные. Государство должно защищать персональные данные своих граждан не только в офлайне, но и в цифровом мире. Мы идем в правильном направлении, стараясь занять золотую середину», — заключил собеседник ФАН.

Несмотря на то, что ни один крупный интернет-сервис не может гарантировать 100-процентной сохранности персональных данных пользователей, о чем, к слову, сам Facebook предупреждает в своих лицензионных соглашениях, но эта соцсеть лидирует по частоте и масштабам утечек пользовательских данных.

Напомним, в марте этого года, после поднятой в прессе шумихи, Facebook признался, что компания Cambridge Analytica, специализирующаяся на политическом консалтинге, могла собрать личные данные до 87 миллионов пользователей соцсети.

В сентябре Facebook сообщил о проблеме безопасности, которая затронула почти 50 миллионов учетных записей. А спустя месяц в СМИ появилась информация о продаже базы личных данных 120 миллионов пользователей Facebook на одном из форумов в Интернете. И Марк Цукерберг каждый раз извиняется за утечки.