В США самолет вернулся в аэропорт из-за найденного на борту сердца

Вашингтон, 14 декабря. Пассажирский самолет американской компании Southwest Airlines, который выполнял рейс Сиэтл-Даллас, вынужден был вернуться обратно из-за найденного на борту лайнера человеческого сердца.

На борту самолета обнаружили контейнер, где хранилось донорское сердце, которое должны были доставить в больницу Сиэтла. Ранее орган был выслан самолетом из Калифорнии. Представитель авиакомпании сообщил, что экипаж решил вернуться в аэропорт вылета. И это было правильным решением, так как, по мнению медиков, орган должен быть пересажен в течение четырех-шести часов после извлечения.

Как сообщил BBC News, хирурги должны были извлечь из сердца клапан для дальнейших процедур. Отмечается, что орган удалось доставить вовремя и его можно использовать для процедур.

Кто и почему оставил контейнер с донорским органом в самолете, не уточняется.