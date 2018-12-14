Отец Бутиной объяснил, почему дочь пошла на сделку со следствием в США

Москва, 14 декабря. Арестованная в США россиянка Мария Бутина, которую обвиняют в незаконной деятельности в качестве иноагента, согласилась пойти на сделку со следствием и признала обвинение по одному пункту. Отец Бутиной Валерий рассказал, почему дочь решилась на такой шаг.

«Я думаю, что именно по этой причине согласилась — из-за условий содержания. Если бы она была на воле, доказывала бы свою невиновность, добиваясь полного оправдания», — сказал Бутин в ответ на вопрос RT о причинах решения пойти на сделку.

Также мужчина отметил, что у него нет возможности обсудить с дочерью детали следствия и сделки, так как на эту информацию наложен арест. Он рассказал, что всю информацию получает из СМИ. По его словам, Бутину с 20 ноября содержат в жутких условиях административной сегрегации – она 22 часа в сутки проводит в камере.

Ранее родители Бутиной сообщили, что с трудом находят деньги на оплату адвокатов для дочери. Отец арестованной россиянки рассказал, что в настоящий момент они пытаются найти организации, которые могли бы осуществить пожертвования для оплаты адвокатов. Он отметил, что защита Бутиной эффективно и уверенно ведет дело.