Для нас он — русский: иностранные журналисты побывали в Крыму

Симферополь, 14 декабря. Две делегации иностранных журналистов побывали в Крыму, гости полуострова заявили, что считают регион российским, а также отметили темпы развития Крыма.

«Для нас Крым русский. Когда я вернусь в Париж, то расскажу о том, что чувствовал, побывав в Крыму», — рассказал сотрудник французского журнала «Ле Поинт».

Журналист заявил, что намерен снять фильм про то, как приехавший в Крым француз находит в России любовь.

«Крым – это рай для туристов и безопасное место для местных жителей», — согласен с журналистом «Ле Поинт» его коллега из Армении.

Представитель греческой медиа-группы «Канал 1» Николас Бардуанис заявил, что визит в Крым помог ему убедиться в неправдоподобности информации, которую распространяют про Крым в Европе.

«Крым – это часть России. Демократия – это значит, что мы должны уважать выбор народа. Крымчане выбрали жить с Россией, и мы должны этот выбор уважать», — сказал Бардуанис.

Отметим, ранее стало известно, что в 2019 году Крым намерена посетить делегация парламента ФРГ. Гости из Германии уже были на полуострове в начале текущего года — немцев тогда, в частности, удивили отличные крымские дороги.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году после того, как это решение на референдуме поддержало подавляющее большинство жителей полуострова. Киев, европейские страны и США продолжают заявлять, что «Крым остается частью Украины».