Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

США и Болгария намерены развивать сотрудничество в оборонной сфере

78
0 Оставить комментарий

США и Болгария намерены развивать сотрудничество в оборонной сфере

София, 14 декабря. Болгария и Соединенные Штаты будут расширять сотрудничество в разных сферах, в том числе в оборонной. Такой позиции придерживаются вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева и первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

Салливан заявил, что София является для Соединенных Штатов важным партнером, и отношения между государствами становятся «все сильнее».

«Во время переговоров мы обсудили планы модернизации болгарских вооруженных сил и необходимость диверсификации энергетических источников», — сказал американский дипломат.

Представитель Соединенных Штатов отметил, что Вашингтон предложил Болгарии приобрести самолеты F-16. Он выразил надежду, что болгарское руководство внимательно отнесется к этому предложению.

«Самолеты, которые планирует приобрести Болгария, должны быть оперативно совместимыми с другими самолетами НАТО», — заявил Салливан.

По его словам, США выполняют свои обязательства и готовы обеспечивать безопасность Болгарии и других стран альянса.

«Болгария имеет желание модернизировать свою армию, а США — одно из государств, которое представило предложение по поводу приобретения для нее новых самолетов. Мы хотим, чтобы у нас были самолеты, которые помогут Болгарии в НАТО», — заявила Захариева.

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.