США и Болгария намерены развивать сотрудничество в оборонной сфере

София, 14 декабря. Болгария и Соединенные Штаты будут расширять сотрудничество в разных сферах, в том числе в оборонной. Такой позиции придерживаются вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева и первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

Салливан заявил, что София является для Соединенных Штатов важным партнером, и отношения между государствами становятся «все сильнее».

«Во время переговоров мы обсудили планы модернизации болгарских вооруженных сил и необходимость диверсификации энергетических источников», — сказал американский дипломат.

Представитель Соединенных Штатов отметил, что Вашингтон предложил Болгарии приобрести самолеты F-16. Он выразил надежду, что болгарское руководство внимательно отнесется к этому предложению.

«Самолеты, которые планирует приобрести Болгария, должны быть оперативно совместимыми с другими самолетами НАТО», — заявил Салливан.

По его словам, США выполняют свои обязательства и готовы обеспечивать безопасность Болгарии и других стран альянса.