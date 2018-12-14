Фуркад призвал не обвинять биатлонистов РФ до окончания расследования

Хохфильцен, 14 декабря. Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад заявил, что нельзя обвинять российских биатлонистов в использовании допинга до окончания расследования.

«Пока еще никто не виновен, надо дождаться, будут ли у полиции факты, говорящие о чьей-либо вине», — заявил Фуркад.

По словам француза, пока идет расследование, он не хотел бы обвинять россиян в нарушении антидопинговых правил. Он подчеркнул, что никто не может быть признан виновным без доказательств, пока доказательства не были представлены.

На вопрос об употреблении допинга, Фуркад ответил, что после антидопингового скандала после Олимпиады в Сочи допинг «никуда не исчез». Спортсмен выразил уверенность, что нарушать антидопинговые правила продолжают даже на уровне Кубка мира.

«После Сочи люди не перестали употреблять допинг, поэтому не считаю, что это так глупо», — отметил спортсмен.

Напомним, австрийская полиция прибыла в расположение сборной России на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Правоохранители проводят расследование в отношении россиян, которых подозревают в употреблении допинга во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене.