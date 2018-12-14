Роналду получит два года условно за неуплату налогов

Мадрид, 14 декабря. Нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду частично признал свою вину в неуплате налогов в бюджет Испании на сумму 14,7 млн евро.

Как сообщает испанская газета AS, спортсмен уже выплатил 13,4 млн евро, поэтому, вероятнее всего, его приговорят к двум годам условно. Однако окончательное решение станет известно только 14 января, когда футболист предстанет перед судом Мадрида.

Примечательно, что Роналду, который некогда выступал за испанский «Реал», стал уже вторым членом знаменитой команды, который имеет долги по налоговым выплатам. Ранее условные четыре месяца за уклонение от налогов получил защитник «Реала» Марселу.

Напомним, что в июле Роналду перешел из «Реал Мадрида» в «Ювентус». Португальский футболист признан лучшим бомбардиром в истории испанского клуба и сборной Португалии, а также до недавнего времени считался самым дорогим игроком в мире.