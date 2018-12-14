Не ради шалости: в Госдуме отреагировали на приведение армии ДНР в полную боевую готовность

В пятницу войска Донецкой народной республики были приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщил заместитель руководителя управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По словам полковника, в полную боевую готовность приведены все воинские части республики.

«С момента получения нами информации о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины, наши подразделения доукомплектованы на 100% личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами», — уточнил Эдуард Басурин.

Комментируя Федеральному агентству новостей заявление Басурина, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что решение руководства ДНР о приведении ее армии в полную боевую готовность принято «не ради шалости».

«Люди Донбасса рискуют своими жизнями. Они не ради шалости приводят свои войска в полную боевую готовность. Они несколько дней подряд предупреждают, что именно в эти дни возможно наступление Киева на позиции республиканских сил. Все эти дни Украина демонстративно к этому готовится», — заметил парламентарий.

Константин Затулин подчеркнул, что Вооруженные силы Украины ежедневно нарушают режим прекращения огня и продвигаются вперед в так называемой серой зоне.

«Украинские военные развертывают в ближайшем тылу своей военной группировки полевые госпитали. А это является признаком подготовки к боевым действиям. Конечно, в ДНР и ЛНР не могут на это не отреагировать», — добавил депутат Госдумы.

Напомним, накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что «по имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения, с тем чтобы, воспользовавшись введенным в том числе в Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении».