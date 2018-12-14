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Юнкер обвинил премьеров стран ЕС в распространении фейковых новостей

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Юнкер обвинил премьеров стран ЕС в распространении фейковых новостей

Брюссель, 14 декабря. Источником фейковых новостей далеко не всегда являются СМИ, недостоверную информацию распространяют и премьер-министры стран ЕС. Об этом, выступая на пресс-конференции саммита ЕС, заявил глава Еврокомиссии Жан- Клод Юнкер.

«Фейковые новости — это дело не только СМИ. Часть ответственности лежит на премьер-министрах, которые сидят в этом зале и которые распространяют такие сообщения», — сказал Юнкер.

Глава Европейской комиссии, в частности, обратился к венгерскому премьеру Виктору Орбану, отметив, что тот распространяет фейковые новости.

«Когда Орбан заявляет, что Brexit спровоцировали мигранты — это фейковая новость. Поэтому не будем перекладывать всю ответственность на других», — заявил глава Еврокомиссии.

Отметим, власти Венгрии регулярно выступают с критикой политики ЕС по разным направлениям. В том числе это касается и антироссийской риторики Европейского союза. Летом премьер Венгрии Виктор Орбан, например, заявил, что считает примитивными обвинения ЕС в адрес России.

Автор: Федор Веснин
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