«Они обезумели»: Клинцевич раскрыл главную выгоду для Порошенко от отмены поездов в РФ

Министерство инфраструктуры Украины внесло в правительство страны предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Российской Федерацией. Об этом в пятницу сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Ждем ответа. Решения пока нет», — заявил он.

«Они обезумели! — эмоционально отреагировал на эту новость член комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Они сами сошли с ума, а их западные кукловоды ничего не понимают в психологии! Все эти люди в своем антироссийском угаре просто не осознают, во что они втягивают Украину».

Клинцевич объяснил, что, прекращая железнодорожное сообщение с Россией, Украина по-живому рвет человеческие связи.

«Сегодня в России работает не менее пяти миллионов граждан Украины, каждый из которых кормит еще несколько своих родственников, оставшихся дома, — это удар по всем этим людям, — подчеркнул сенатор. — И теперь все эти миллионы украинцев будут еще сильнее ненавидеть свою власть».

По словам Клинцевича, Россия от этого решения не пострадает: российские железные дороги просто перенаправят свои транспортные возможности на другие направления.

«Они там в Киеве рассчитывают, что это решение вызовет недовольство россиян своей властью, но это заблуждение, — считает парламентарий. — Наши люди хорошо информированы, они понимают, кто сейчас заправляет в Киеве».

Впрочем, президент Украины Петр Порошенко в любом случае намерен извлечь из этого решения свою выгоду, и немалую, считает собеседник ФАН.

«У Порошенко тут тайный план: он рассчитывает, что, прекратив железнодорожное сообщение с Россией, отсечет работающих здесь украинцев от выборного процесса. Он отлично знает, что это не его электорат, и думает, что, если все работающие в РФ люди не поедут на [президентские] выборы, ему удастся вбросить до пяти миллионов фальсифицированных бюллетеней. Вот его план и главная выгода!»

По словам парламентария, ни для кого уже не составляют секрета планы Порошенко «нарисовать» любые результаты выборов, которые Запад не глядя признает.

«Вот что делает Порошенко и коллективный Запад. Но, думаю, у них ничего не получится, как у Украины не получилось устроить войну с Россией, которая так нужна Порошенко: украинцы просто не хотят воевать. Поэтому киевские власти и творят это безумие!» — резюмировал Франц Клинцевич.

Отметим, по данным «Укрзализныци», российское направление стало самым прибыльным для Украины за прошлый год. На первом месте маршрут Киев — Москва, на втором — Одесса — Москва, замыкает тройку поезд Киев — Санкт-Петербург.