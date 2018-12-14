«Просто делаем свое дело»: В Москве наградили простых людей за ежедневные подвиги. ФАН-ТВ

Главное богатство страны — это ее люди. Проект «Герои нашего времени» посвящен простым людям и их ежедневным подвигам длиною в жизнь. В нашей стране сотни тысяч людей трудятся на разных производственных предприятиях. Зачастую они после нелегких смен участвуют в спасательных работах, сдают кровь, оказывают помощь нуждающимся пенсионерам и сиротам, помогают в поиске пропавших, спасают бездомных животных и не напоказ ежедневно меняют окружающий мир к лучшему.

Один из них — слесарь-электрик из Ярославля Владимир Исаев, ветеран Афганской войны, сейчас, в мирное время, активно занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи, организует встречи, где молодые люди могут пообщаться с ветеранами.

«Героем» — громко сказано, конечно, — просто делаем свое дело. У меня по жизни два принципа: первый — «почему он, а не я» — это если я где-то запал на что-то. И в Афган тоже пошел — «почему он, а не я» — я сам гражданский человек, я офицер запаса был. Когда Афган начался, написал рапорт — прошу призвать в ряды Советской армии, готов служить в любой точке», — сказал Владимир Исаев, победитель номинации «Всегда в сердце», слесарь-электрик Ярославского электровозоремонтного завода.

В этом году проект в четвертый раз награждает своих финалистов — количество заявок и номинаций увеличивается с каждым разом. Впервые учредили номинации «Кулибины нашего времени» за многолетние трудовые достижения и «Яркий старт» для молодых специалистов в области рационализаторства.

«Через всю премию — она пронизана волонтерством, какой-то бескорыстностью. В какой-то мере изобретательская, рационализаторская деятельность — это тоже такое в некоем роде волонтерство, потому что все совмещается с основным видом деятельности, делается все бескорыстно и целью является сделать мир лучше. В частности, у нас есть некие технические системы, но мы их улучшаем, мы стараемся каким-то образом сделать жизнь людей удобнее, качественнее», — поделился Сергей Ермаков, финалист номинации «Яркий старт», КТН, АО «Концерн «Созвездие».

Конечно, добрые поступки и дела никто не делает в рамках конкурса, но проект «Герои нашего времени» приносит большой вклад в область социальной ответственности. В каждом регионе России трудящиеся с активной гражданской позицией и рабочей профессией могут стать примером социальной ответственности, быть волонтерами, поисковиками-спасателями, воспитывать подрастающее поколение, заботиться об окружающей среде и нуждающихся в этом людях и животных.