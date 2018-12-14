Генпрокуратура назвала причину ареста Пономарева

Москва, 14 декабря. Генеральная прокуратура РФ ознакомилась с обстоятельствами ареста правозащитника Льва Пономарева и установила, что он нарушил правила организации публичного мероприятия, призывая выходить на несанкционированную акцию.

В ведомстве заявили, что 25 октября Пономарев опубликовал в социальной сети Facebook на открытой странице с более чем 8 тысячами подписчиков запись, в которой призывал принять участие в митинге на Лубянской площади в Москве.

Акция не была согласована с правительством Москвы. Организаторам акции был предложен другой маршрут проведения мероприятия.

«Таким образом, Пономарев нарушил установленный законом порядок организации публичного мероприятия», — сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Ранее правозащитник уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил проведения публичных мероприятий. Сотрудники полиции привлекли Пономарева к административной ответственности и составили протокол.

Суд признал Пономарева виновным и с учетом состояния здоровья и возраста назначил ему наказание в виде административного ареста на 25 суток. При рассмотрении жалоб Мосгорсуд снизил срок до 16 дней.