Французские профсоюзы вышли на протесты с требованием повысить зарплаты и пенсии В Париже проходят организованные французскими профсоюзами акции протестов с требованием повысить зарплаты и пенсии. Всеобщая конфедерация труда Франции распространила коммюнике в начале декабря. Конфедерация призвала работников государственного и частного сектора, а также пенсионеров, студентов и лицеистов к всеобщей мобилизации. Объявленные ранее президентом Эммануэлем Макроном меры лидер конфедерации Филипп Мартинез назвал недостаточными. Он потребовал провести «настоящие» переговоры с представителями французской власти. Также профсоюзы призывают повысить минимальную оплату труда и обратить внимание на падение покупательской способности населения.

Сирия и Россия договорились о сотрудничестве в сфере разведки и добычи углеводородов Представители Сирии и России подписали меморандум о сотрудничестве Минпромторга РФ с сирийским министерством промышленности. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере разведки и добычи углеводородов. Также к совместной подготовке специалистов планируют приступить Московский государственный технологический университет «Станкин» и университет Аль-Баас. Как подчеркнул вице-премьер Юрий Борисов, все заключенные документы направлены на восстановление сирийской экономики.

Россия и Кения договорились развивать сотрудничество в различных областях Россия в очередной раз подтвердила свои намерения по сотрудничеству с партнерами на африканском континенте. В российском МИД сообщили, что Россия и Кения намерены развивать сотрудничество в различных областях. Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров и секретарь кабинета по иностранным делам Кении Моника Джума обменялись поздравительными телеграммами в честь годовщины установления дипломатических отношений между странами в 1963 году. Отмечается традиционно дружественный характер российско-кенийских связей. Лавров и Джума подтвердили намерение развивать совместные усилия по сотрудничеству в международных делах, политической, торгово-экономической и других сферах.