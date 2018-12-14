Новый сбой в Facebook «сливал» фотографии пользователей

Москва, 14 декабря. Программная ошибка в коде социальной сети Facebook делала фотографии пользователей доступными для сторонних приложений. Об этом в пятницу сообщила сама компания.

По словам специалистов, данная проблема связана с ранней ошибкой в API, которая касалась фотографий пользователей.

«Мы исправили эту проблему, но из-за этой ошибки некоторые сторонние приложения могли иметь доступ к более широкому набору фотографий, чем обычно, в течение 12 дней с 13 по 25 сентября 2018 года», — говорится в сообщении.

Всего от сбоя могли пострадать до 6,8 млн пользователей Facebook, к чьим фотографиям имели доступ до 1,5 тыс. разных приложений. При этом речь идет даже о фотографиях, закрытых настройками приватности. Руководство Facebook принесло извинения пользователем и обещало решить данную проблему.

Это далеко не первый скандал, связанный с утечкой данных в Facebook. Весной этого года стало известно о том, что компания передавала личные данные миллионов пользователей британской фирме, изучающей поведение избирателей. А в начале декабря Власти Италии оштрафовали компанию на 10 млн евро за использования личных данных пользователей в коммерческих целях.