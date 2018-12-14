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Новороссия

В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника

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В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника

Луганск, 14 декабря. Военнослужащие Луганской народной республики сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который вел разведку у села Логвиново. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции республики Михаил Филипоненко.

«Вчера, в 14.40 в районе населенного пункта Логвиново военнослужащими народной милиции сбит очередной беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины типа «Фантом», производивший разведку», — цитирует его «Луганскинформцентр».

По словам Филипоненко, украинские силовики продолжают использовать беспилотники для разведки и корректировки огня артиллерийских подразделений вблизи линии соприкосновения, что запрещено минскими договоренностями.

Кроме того, по словам представителя Народной милиции ЛНР, украинская сторона разместила два танка и пять военных автомобилей в населенном пункте Попасная. В связи с этим Филипоненко призвал представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ «не оставлять без внимания такие факты».

Стоит отметить, что использовать беспилотники и любые другие воздушные аппараты у линии соприкосновения в Донбассе запрещено. Однако, по данным республик Донбасса, Киев регулярно задействует беспилотники для разведки и корректировки огня.

Автор: Данила Копп
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