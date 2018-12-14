«Спасибо России»: в Венесуэле проводили ракетоносцы Ту-160

Каракас, 14 декабря. Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 и самолет Ан-124 «Руслан» вылетели из Каракаса в пятницу и направились в Россию. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес опубликовал видео вылета Ту-160.

«Спасибо России. Мы продолжим создавать продуктивную и энергичную команду братства и эффективного сотрудничества», — написал Лопес в Twitter.

Приказ стратегическим ракетоносцам Ту-160 вернуться в Россию отдал главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин. Экипажу предстоит выполнить 13-часовой полет и преодолеть 10 тысяч километров над Атлантикой.

В Венесуэле российские самолеты провели тренировочные полеты над Карибским морем и отработали элементы совместно с самолетами ВВС Венесуэлы.