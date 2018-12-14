Определен младший состав сборной Worldskills Russia Juniors

Москва, 14 декабря. Закончился отбор в расширенный состав национальной сборной Worldskills Russia Juniors, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Главное, что дает школьникам движение WorldSkills Russia Juniors, поддержкой которого занимается министерство просвещения РФ, – это возможность определиться с профессией в постоянно меняющемся современном мире.

Кроме того, компетенции позволяют выбрать оптимальную образовательную траекторию и в будущем стать конкурентным бойцом на рынке труда. Большинство направлений для юниоров – это фактически адаптированные взрослые компетенции WorldSkills, скорректированные с учетом возраста, особенностей и навыков школьников.

В этом году за право попасть в сборную Worldskills Russia Juniors боролись школьники от 14 до 15 лет из 25 регионов России. Отборочные соревнования длились с 4 по 7 декабря на базе Академии цифровых технологий Санкт-Петербурга. Лучшие из лучших зачислены в расширенный состав, впоследствии именно из него будут определены будущие участники международных соревнований, включая мировой чемпионат профессиональных компетенций WorldSkills Kazan 2019. Всего в состав включено 39 новых участников.

Тинейджеры соревновались по 12 компетенциям WorldSkills Russia Juniors: «Веб-дизайн и разработка», «Графический дизайн», «Малярные и декоративные работы», «Мобильная робототехника», «Парикмахерское искусство», «Полимеханика и автоматизация», «Промышленная автоматика», «Ресторанный сервис», «Сантехника и отопление», «Сетевое и системное администрирование», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Электромонтаж».

Помимо профессиональных данных, экспертную комиссию интересовала и психофизическая подготовка кандидатов, она стала важным фактором оценки будущих участников сборной.