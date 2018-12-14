Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Определен младший состав сборной Worldskills Russia Juniors

43
0 Оставить комментарий

Определен младший состав сборной Worldskills Russia Juniors

Москва, 14 декабря. Закончился отбор в расширенный состав национальной сборной Worldskills Russia Juniors, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Главное, что дает школьникам движение WorldSkills Russia Juniors, поддержкой которого занимается министерство просвещения РФ, – это возможность определиться с профессией в постоянно меняющемся современном мире.

Кроме того, компетенции позволяют выбрать оптимальную образовательную траекторию и в будущем стать конкурентным бойцом на рынке труда. Большинство направлений для юниоров – это фактически адаптированные взрослые компетенции WorldSkills, скорректированные с учетом возраста, особенностей и навыков школьников.  

Определен младший состав сборной Worldskills Russia Juniors

В этом году за право попасть в сборную Worldskills Russia Juniors боролись школьники от 14 до 15 лет из 25 регионов России. Отборочные соревнования длились с 4 по 7 декабря на базе Академии цифровых технологий Санкт-Петербурга. Лучшие из лучших зачислены в расширенный состав, впоследствии именно из него будут определены будущие участники международных соревнований, включая мировой чемпионат профессиональных компетенций WorldSkills Kazan 2019. Всего в состав включено 39 новых участников. 

Тинейджеры соревновались по 12 компетенциям WorldSkills Russia Juniors: «Веб-дизайн и разработка», «Графический дизайн», «Малярные и декоративные работы», «Мобильная робототехника», «Парикмахерское искусство», «Полимеханика и автоматизация», «Промышленная автоматика», «Ресторанный сервис», «Сантехника и отопление», «Сетевое и системное администрирование», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Электромонтаж».

Помимо профессиональных данных, экспертную комиссию интересовала и психофизическая подготовка кандидатов, она стала важным фактором оценки будущих участников сборной.

Определен младший состав сборной Worldskills Russia Juniors

Автор: Кристина Масенкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.