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Сирия: Трамп и Эрдоган договорились о более тесном сотрудничестве в республике

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Сирия: Трамп и Эрдоган договорились о более тесном сотрудничестве в республике

Анкара, 14 декабря. Президенты Турции и Соединенных Штатов Раджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы Турции.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы безопасности и борьбы с терроризмом.

«[Обсудили] также последние события в Сирии. Лидеры договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии», — говорится в сообщении.

Турецкий лидер передал Трампу обеспокоенность Анкары касательно присутствия и действий террористический группировок Рабочая партия Курдистана, «Демократический союз» и «Отряды народной самообороны».

В пятницу Эрдоган на конференции высших судебных инстанций стран Организации исламского сотрудничества в Стамбуле заявил, что Анкара намерена войти в сирийский Манбидж, если американцы не выведут оттуда курдские формирования. По его мнению, Вашингтон старается отвлечь внимание Анкары путем затягивания реализации дорожной карты по Манбиджу.

Автор: Данила Копп
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