Тушкой не вышло — значит, чучелком: эксперт рассказал, как Порошенко выполнит обещание войти в НАТО

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о подготовке ВСУ к наступлению в Донбассе на мариупольском направлении, а сегодня замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о приведении сил республики в полную боевую готовность.

В студии программы «Время покажет» на Первом канале эта новость стала одной из самых обсуждаемых.

«Слушайте меня, а не Захарову, Басурина и даже [министра иностранных дел РФ] Сергея Лаврова, — сказал в ходе дискуссии украинский политолог Сергей Запорожский. — Им нужен психолог, потому что у них что-то связано с числом 14. Сначала они говорили о наступлении 14 сентября, потом 14 декабря, а теперь, я так понимаю, после старого Нового года будут говорить».

Украинец заявил, что никакого наступления в Донбассе Киев не готовит.

«Будет лишь последовательное дальнейшее экономическое удушение», — уверен Запорожский.

На вопрос ведущего политического ток-шоу Артема Шейнина о том, для чего тогда Киев увеличил численность своих войск в Донбассе с пяти до 12 тысяч человек и сконцентрировал там военную технику, украинский политолог ответил, что «это на случай, если те, кого там нет, вдруг подумают пойти на Мариуполь».

Возразил Запорожскому гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Он уверен, что Киев планировал наступление и оно бы началось 14 декабря, если бы не заявления МИД РФ и Басурина.

По словам российского политолога, эти заявления имели ту же самую цель, которую преследует Минобороны РФ, когда отслеживает в режиме реального времени перемещение химического оружия в Сирии.

«Вот этот онлайн-мониторинг — где сейчас находится химоружие, кто его получил и так далее — является хорошим антидотом против самой химатаки», — пояснил эксперт.

Но очень важно учесть другое, считает Алексей Мухин.

«Анализ событий на Украине и в Донбассе говорит о том, что Петр Порошенко перешел в такую фазу, когда ему не нужна мелкая провокация. Последовательность его действий предполагает последующую оккупацию Украины войсками НАТО. Он провоцирует возможные действия со стороны России в адрес Украины с целью мгновенно подписать документы для того, чтобы НАТО оккупировала территорию Украины», — считает политолог.

Ведущий программы Артем Шейнин с ним согласился, но заметил, что для этого Киеву требуется не 12 тысяч солдат, а 120 тысяч.

«Чтобы ставить вопрос об оккупации НАТО, должно быть военное столкновение такого масштаба, чтобы мы не могли не ответить. 12 тысячами такую заваруху не устроишь. Должна быть мощная группировка. Должна быть мясорубка», — заметил Шейнин.

Мухин согласился, но подчеркнул, что эта «мясорубка» будет в локальном масштабе.