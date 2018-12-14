В «Балтике» прокомментировали слухи о новом тренере

Калининград, 14 декабря. Калининградский футбольный клуб «Балтика» прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о том, что руководство ФК планирует сделать главным тренером Сергея Игнашевича.

По словам председателя совета директоров клуба Александра Шендерюк-Жидкова, никаких конкретных договоренностей о переходе специалиста в команду пока нет.

«Мы общаемся со многими, но ведь у Сергея Игнашевича даже нет категории Pro (высшей для тренеров — Прим.ФАН). Хотели бы ориентироваться на молодых и амбициозных тренеров. Он должен иметь молодое видение игры и исповедовать умный футбол», — отметил он.

Шендерюк-Жидков добавил, что руководство «Балтики» надеется найти тренера к зимним сборам. Задачей наставника будет сформировать новый костяк команды под себя, сообщает телеканал 360. Напомним, что Сергей Игнашевич в июле этого года был назначен тренером молодежного состава московского ЦСКА,