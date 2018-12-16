Сирия: корреспондент ФАН побывал на пленарном заседании комиссии Москвы и Дамаска

Дамаск, 16 декабря. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на заседании сирийско-российской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое прошло в здании Совета министров САР в Дамаске.

На заседании присутствовали заместитель премьер-министра и министр иностранных дел САР Валид Аль-Муаллем, а также вице-президент РФ Юрий Борисов.

В рамках встречи были рассмотрены результаты, достигнутые техническими комиссия в ходе двухдневных подготовительных совещаний с целью развития и укрепления отношений между САР и РФ в различных сферах. В данный момент рабочие группы готовят окончательный вариант протокола о сотрудничестве, который будет соответствовать интересам всех сторон.

Так, подготовительные комиссии разработали несколько меморандумов о взаимопонимании, которые могут быть согласованы во время финального заседания Совместной комиссии в области промышленности, образования и общественных работ. Кроме того, была разработана программа торгово-промышленного сотрудничества, в которую, в частности, вошли несколько инвестиционных проектов, которые должны быть реализованы в период с 2019 по 2021 годы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о встрече спикера Народного совета Сирии Хаммуда Саббага с послом Кубы Мигелем Порто Паргой. Мероприятие прошло в Дамаске. В ходе беседы кубинский дипломат подчеркнул важность укрепления отношений, которые исторически сложились между двумя дружественными странами. Куба и Сирия уже много лет сотрудничают в разных областях.

Саббаг со своей стороны призвал активизировать совместную работу парламентов Сирии и Кубы, увеличить количество визитов делегаций двух стран, в также максимально содействовать укреплению совместной борьбы против сил глобального империализма.