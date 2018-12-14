Сирия просит дополнительные льготы на ввоз товаров в РФ

Дамаск, 14 декабря. Сирия попросила Россию в ходе заседания межправительственной комиссии в Дамаске увеличить таможенные льготы для товаров, ввозимых в РФ из республики. Об этом сообщила помощница министра экономики и торговли САР Ранья Ахмад.

«Российская сторона подтвердила важность предоставления преференций, особенно в том, что касается ввоза сирийских товаров на рынки РФ», — рассказала Ахмад в комментарии РИА Новости.

По словам Ахмад, Дамаск предложил ввести дополнительные преференции на ввоз товаров, что обусловлено отношениями между государствами. Российские делегаты приветствовали предложение САР и сообщили, что оно будет рассмотрено.

Сирия относится к числу развивающихся стран. При импорте товаров из САР предоставляются таможенные преференции. Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что экономические меры по восстановлению Сирии должны быть эффективны в условиях санкций.