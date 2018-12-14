Стало известно, сколько британцы заплатят за поездку в ЕС после Brexit

Лондон, 14 декабря. Поездка в ЕС после Brexit будет стоить британцам семь евро. Льготным положением смогут пользоваться только лица моложе 18 и старше 70 лет.

Гражданам Соединенного королевства придется запрашивать разрешение на поездку в ЕС, а сбор в размере семи евро будет существовать даже в том случае, если Великобритания договорится о безвизе с ЕС, сообщает агентство «Би-би-си».

Если же британский парламент не одобрит соглашение по Brexit, договоренность о безвизовом режиме не будет иметь силы, и тогда жителям Соединенного королевства придется получать визы для краткосрочных поездок в ЕС, а гражданам стран ЕС — для путешествий в Великобританию.

Напомним, в конце ноября лидеры стран Европейского союза утвердили соглашение с Великобританией о Brexit. Теперь документ должны одобрить в Соединенном королевстве. Окончательный выход Великобритании из ЕС должен состояться 29 марта будущего года, с этого момента начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года.