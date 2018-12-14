Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Стало известно, сколько британцы заплатят за поездку в ЕС после Brexit

217
0 Оставить комментарий

Стало известно, сколько британцы заплатят за поездку в ЕС после Brexit

Лондон, 14 декабря. Поездка в ЕС после Brexit будет стоить британцам семь евро. Льготным положением смогут пользоваться только лица моложе 18 и старше 70 лет.

Гражданам Соединенного королевства придется запрашивать разрешение на поездку в ЕС, а сбор в размере семи евро будет существовать даже в том случае, если Великобритания договорится о безвизе с ЕС, сообщает агентство «Би-би-си».

Если же британский парламент не одобрит соглашение по Brexit, договоренность о безвизовом режиме не будет иметь силы, и тогда жителям Соединенного королевства придется получать визы для краткосрочных поездок в ЕС, а гражданам стран ЕС — для путешествий в Великобританию.

Напомним, в конце ноября лидеры стран Европейского союза утвердили соглашение с Великобританией о Brexit. Теперь документ должны одобрить в Соединенном королевстве. Окончательный выход Великобритании из ЕС должен состояться 29 марта будущего года, с этого момента начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. 

Стало известно, сколько британцы заплатят за поездку в ЕС после Brexit

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.