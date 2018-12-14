«Используем только в случае аварии»: европейские лидеры поиронизировали на тему «желтых жилетов»

Брюссель, 14 декабря. Президент Румынии Клаус Йоханнис и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель поиронизировали на саммите Евросоюза на тему «желтых жилетов», заявив, что в их странах этот элемент одежды используется по назначению.

Журналисты поинтересовались у европейских лидеров, есть ли в их странах «желтые жилеты».

«Да, у нас есть желтые жилеты в автомобилях, но мы их используем только в случае аварии», — ответил румынский лидер.

Премьер Люксембурга рассказал, что в его стране «желтые жилеты» можно приобрести на станциях техпомощи и увидеть в машинах. При этом он похвастался, что в Люксембурге последняя всеобщая забастовка была еще в прошлом столетии.

«В Люксембурге существует такое понятие, как регулярный трехсторонний диалог между работниками, профсоюзами и управленцами, как раз для того, чтобы избежать недовольства. Поэтому последняя всеобщая забастовка, если я верно помню, была у нас лет 25–30 назад», — отметил люксембургский премьер.

Напомним, движение «желтые жилеты» появилось во Франции в ответ на намерения власти увеличить цену на автомобильное топливо. Акции протеста проходят в стране с середины ноября. После месяца беспорядков во Франции правительство пошло на уступки.

Ранее стало известно, что на улицы Парижа вышли члены профсоюзов с требованием повысить заработную плату и пенсии. В пятницу состоялась демонстрация, которую возглавляли студенты и пенсионеры.