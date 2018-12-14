МИД РФ рассказал, к чему может привести создание косовской армии

Москва, 14 декабря. Попытки Косово создать собственную армию могут привести к возобновлению вооруженного конфликта на Балканах. Об этом в пятницу заявило министерство иностранных дел России.

В ведомстве подчеркнули, что действия Приштины грубо нарушают резолюцию Совбеза ООН 1244, которая расформировала в 1999 году Освободительную армию Косово и другие вооруженные группировки косовских албанцев.

«Этот шаг стал грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244, направленным на серьезное обострение обстановки на Балканах, чреватым рецидивом вооруженного конфликта в регионе», — говорится в сообщении.

Москва надеется на то, что KFOR (находящиеся в Косово международные силы под руководством НАТО) и Миссия ООН в Косово (временная гражданская администрация ООН) примут меры по демилитаризации частично признанной республики.

Ранее сообщалось, что депутаты Косово утвердили в пятницу пакет законов о создании государственной армии. Предполагается, что Вооруженные силы Косово будут состоять из 5 тыс.действующих военнослужащих и 3 тыс. резервистов. Ситуация на Балканах обострилась после того, как Косово в конце ноября ввела 100% пошлины на товары из Сербии, Боснии и Герцеговины.