Сирия новости 15 декабря 07.00: в Манбидже прогремел взрыв; в лагере «Рукбан» продолжают гибнуть беженцы

Сирия, 15 декабря. В Манбидже прогремел взрыв; в лагере «Рукбан» продолжают гибнуть беженцы; ИГ1 продолжает оказывать сопротивление курдам в Хаджине. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: продолжает вести бои с курдами в восточных кварталах города Хаджин.

«Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ): стягивает силы к Джиср аш-Шугуру.

Курды: продолжают нападения на ССА в Африне.

Провинция Алеппо

Курдские вооруженные формирования продолжают свою партизанскую операцию «Гнев оливок» на территории кантона Африн. По данным Telegram-канала (@NewsTerkey1), в населенном пункте Шарканлы подпольная ячейка «Отрядов народной самообороны» ликвидировала одного боевика «Сирийской свободной армии».

Параллельно с этим, в подконтрольном «Демократическим силам Сирии» Манбидже прогремел взрыв. Как передает Telegram-канал @SyriawatanNews, на СВУ подорвался патрульный автомобиль курдских сил безопасности «Асайиш». По последним данным, один курдский боевик погиб, еще трое получили ранения.

Как пишет Telegram-канал @smmsyria, что в районе Манбиджа была замечена колонна из 4 бронеавтомобилей вооруженных сил США, которые направлялись в сторону сирийско-турецкой границы.

Напомним, в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал скорое проведение турецкими войсками новой военной операции в Сирии. Ее целью должно стать освобождение от курдских вооруженных формирований территорий к востоку от Евфрата, а также региона Манбидж.

Провинция Хомс

Как сообщает телеканал «Звезда», за пять дней на территории лагеря «Рукбан» погибло двое детей в возрасте до 6 месяцев от переохлаждения в условиях низких температур, нехватки предметов первой необходимости и медицинского обеспечения. ЮНИСЕФ призвало все заинтересованные стороны облегчить доступ гуманитарной помощи для охвата всех нуждающихся детей в «Рукбане» и в других местах по всей территории Сирии, а также поддержать безопасное и добровольное возвращение перемещенных лиц.

Напомним, «Рукбан» располагается внутри оккупированной США 55-километровой зоны вокруг американской военной базы «Ат-Танф». Несмотря на тяжелую гуманитарную ситуацию, которая уже несколько лет сохраняется в лагере для беженцев, США не пропускали на его территорию никого, объясняя это обеспечением безопасности своего военного объекта. Первый гуманитарный конвой ООН пришел в «Рукбан» только в ноябре этого года. Его безопасность обеспечивала военная полиция РФ.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает Telegram-канал @hasansofan со ссылкой на Euphrates Post, все сообщения о том, что «Демократические силы Сирии» полностью контролируют город Хаджин, не соответствуют действительности. В настоящее время ожесточенные столкновения между курдскими вооруженными формированиями и «Исламским государством» продолжаются в восточных кварталах города.

Напомним, «Демократические силы Сирии» уже несколько месяцев ведут операции в районе так называемого Хаджинского кармана, однако по-прежнему не смогли добиться на этом направлении каких-то существенных успехов.

Провинция Идлиб

По сообщениям источника в Twitter (@raedsyrian002), запрещенная в России террористическая организация «Исламская партия Туркестана» перебросила десятки боевиков в Джиср аш-Шугур.

На территории Идлибской зоны деэскалации местными наблюдателями фиксируется ухудшение ситуации. Как отмечает Telegram-канал @syrianews23, в последнее время увеличилось число похищений мирных жителей и грабежей боевиками различных вооруженных группировок. Как предполагает источник, это может быть связано с тем, что иностранные государства, которые оказывают боевиков материальную поддержку, уменьшили финансирование из-за отсутствия активных боевых действий в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)