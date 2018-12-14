Меркель заявила об отсутствии условий для отмены санкций против РФ

Брюссель, 14 декабря. Условия для отмены или облечения санкций против России, которые были введены из-за украинского кризиса, отсутствуют. Об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи на высшем уровне стран Евросоюза.

По ее словам, на саммите Евросоюза стороны обсудили тему России и Украины.

«Констатировали, что нет никаких условий для того, чтобы отменить или облегчить санкции», — отметила Меркель.

По ее словам, участники европейского саммита также обсудили произошедший в ноябре инцидент в Керченском проливе.