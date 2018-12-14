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Путин поздравил пловца Пригоду с победой на чемпионате мира

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Путин поздравил пловца Пригоду с победой на чемпионате мира

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил пловца Кирилла Пригоду, который завоевал золото на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде и установил новый мировой рекорд. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что спортсмен посвятил подготовке к чемпионату много сил и времени, последовательно работая над поставленными целями. Именно это усердие позволило добиться впечатляющей победы и достойно продолжить чемпионские традиции семьи. Путин пожелал спортсмену новых достижений и всего самого доброго.

На чемпионате мира по плаванию Пригода преодолел дистанцию за 2 минуты и 0,16 секунды, чем побил рекорд Марко Коха – 2 минуты и 0,44 секунды. Спортсмен является двукратным бронзовым призером ЧМ-2017, кроме того, на счету 22-летнего пловца три золота ЧМ-2016. Отец Кирилла Геннадий Пригода является четырехкратным призером Олимпийских игр в плавании, а мать Елена Волкова — чемпионка мира в плавании на дистанции 200 метров брассом.

Автор: Софья Куликова
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