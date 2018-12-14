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Мининфраструктуры Украины предложило кабмину прекратить ж/д сообщение с Россией

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Мининфраструктуры Украины предложило кабмину прекратить ж/д сообщение с Россией

Киев, 14 декабря. Мининфраструктуры Украины внесло в кабинет министров предложение прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

«Мы предложение обосновали с нашей точки зрения. Ждем ответа. Решения пока нет», — уточнил он в комментарии местному агентству УНН.

Отметим, что Омелян уже не в первый раз заявляет о необходимости прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Об этих планах он в последний раз заявлял в августе этого года. А в 2017 году Омелян посетовал на то, что «любое сообщение с Россией следовало давно блокировать».

Автор: Игорь Федоров
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