Новак и министр энергетики ФРГ созвонились по вопросам украинского транзита и «Северного потока — 2»

Москва, 14 декабря. Министр энергетики России Александр Новак и его немецкий коллега Петер Альтмайер обсудили по телефону поставки газа в Европу через Украину, а также строительство газопровода «Северный поток — 2».

О телефонном разговоре сторон сообщила в пятницу пресс-служба Минэнерго РФ. В ведомстве уточнили, что в ходе беседы Новак и Альмайер также затронули различные аспекты энергетического сотрудничества.

Как сообщала ранее «Газета.ру», 12 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой выступил против строительства газопровода и призвал страны ЕС остановить его реализацию. При этом в пресс-службе кабинета министров ФРГ заверили, что документ ЕП не изменил позицию Германии по реализации проекта.

Представитель кабмина ФРГ подчеркнул, что «Северный поток — 2» в первую очередь является экономическим проектом, и на это правительство ФРГ уже указывало многократно.